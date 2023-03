Bonrepòs i Mirambell s’ompli d’activitats per a celebrar la Setmana de la Dona

Un any més, l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, en col·laboració amb la Mancomunitat del Carraixet i l’Associació de Dones del municipi. Ha preparat una programació d’allò més completa amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.



Així bé, des del dilluns 6 de març fins al dissabte dia 11, Bonrepòs i Mirambell es vestirà de violeta. Per a reivindicar la igualtat real entre dones i homes i conscienciar a tota la població de l’important paper que juguen les dones en la societat.

Presentació de les activitats de la Setmana de la Dona



L’auditori de l’ajuntament acollirà la presentació de les activitats de la Setmana de la Dona, que començarà amb una exposició sobre pioneres del feminisme a Espanya i l’actuació “Eternes, flamenc amb veu de dona”. L’exposició podrà visitar durant tota la setmana en horari de matins, de 9.00 a 14.00 hores.



A més, el Consistori ha preparat un acte molt especial en el qual reconeixerà a les dones emprenedores del municipi. Per a finalitzar, hi haurà també un vi d’honor.

Projecció de la pel·lícula “Llibertat



El dimarts, a les 19.00 hores, es realitzarà cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula “Llibertat”, de la directora Clara Roquet. Aquesta activitat està organitzada per l’Associació Cultural Macarella i tindrà lloc en la sala d’actes de l’ajuntament.



L’endemà, a les 18.00 hores, els veïns i veïnes de Bonrepòs i Mirambell podran gaudir de l’actuació de teatre del grup L’Esglai i l’espectacle d’humor “Diferencies-clownstatrofiques”, també en la sala d’actes.



L’Associació de Dones repartirà xocolate calent per a tot el poble el dijous 9, a les 17.00 hores, en la plaça de la Llar.



També hi haurà espai per a l’esport. Així que el divendres, el Trinquet Municipal, a partir de les 17.30 hores. Acollirà una partida de pilota femenina organitzada per Amics de la Pilota de Bonrepòs i Mirambell.

Trobada de les Associacions de Dones de la Mancomunitat del Carraixet i la Ruta Violeta



Per a finalitzar amb la Setmana de la Dona, el dissabte 11 a les 10.30 hores tindrà lloc la trobada de les Associacions de Dones de la Mancomunitat del Carraixet i la Ruta Violeta. Que començarà des de la plaça del Poble. A més, es procedirà a la lectura del manifest del 8 de març i es projectarà el vídeo de les dones treballadores de Foios.



A la nit, a les 22.00 hores, el grup de teatre “Sempre en falta o” oferirà una representació en la Llar de l’obra d’Hugo Daniel Marcos, “Un mal dia”.



L’alcaldessa i regidora d’Igualtat, Raquel Ramiro, ha recalcat la importància de “celebrar aquest tipus d’actes educatius i reivindicatius per a visibilitzar que la igualtat entre dones i homes és una realitat”.

A més, ha destacat que des de l’Ajuntament es continuarà desenvolupant “polítiques encaminades a fomentar l’ocupació, l’apoderament i l’educació per a la igualtat d’oportunitats”.

Des de la regidoria d’Igualtat s’anima a tots els veïns i veïnes a participar en les activitats. A assumir el comprimisc de construir una societat igualitària que garantisca els drets de totes les persones.