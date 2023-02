L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell torna a congelar els impostos i les taxes municipals per a 2023

La mesura pretén evitar l’increment de la pressió fiscal als ciutadans i ciutadanes

Ja es pot consultar el calendari del contribuent

Un any més, l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell manté congelats tots els impostos i les taxes per a aquest exercici. Incloent els principals tributs com són l’Impost sobre Béns immobles (IBI), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) o els guals.

Així, el gravamen impositiu de l’IBI es manté en el 0,695%, com en els últims set any. Des que passara en 2016 del 0,74% al tipus de gravamen actual. Així mateix, l’Impost de vehicles roman congelat des de l’any 2008 i el de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) des de 2006.

A això cal afegir l’aprovació l’any 2020 de bonificacions per la instal·lació de plaques solars a l’IBI, ICIO i IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques).

Donar un respir a les economies familiars

La regidora d’Hisenda, M. Carmen Laso, ha assenyalat que l’equip de govern “teníem clar que calia congelar els impostos i les taxes per al 2023, amb l’actual conjuntura econòmica. Les institucions hem d’adoptar mesures per a alleujar aquesta situació, ajudant especialment a les famílies”. Laso ha destacat que la proposta és congelar les taxes i impostos “per a donar un respir a les economies familiars. En aquesta situació actual en el qual la inflació s’ha convertit en un seriós problema”.

L’equip de govern també ha decidit mantindre totes les bonificacions fiscals existents així com les mesures destinades a facilitar el pagament de les obligacions tributàries, entre les quals s’inclou el Pla de Cobrança Mensual, al qual els contribuents poden acollir voluntàriament i que consisteix a distribuir l’import total del deute tributari de tots els rebuts del contribuent entre els dotze mesos de l’any i el cobrament del qual es realitzarà necessàriament mitjançant domiciliació bancària entre els dies un i cinc de cada mes.

A més, ja es pot consultar el calendari del contribuent perquè tots els veïns i veïnes puguen consultar els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals.