Bravo anuncia dues oficines de resposta a l’emergència per a agilitar les ajudes als 26 municipis afectats pels incendis de Vall d’Ebo i Begís

La consellera trasllada als alcaldes la voluntat del Consell de treballar” amb la màxima coordinació” perquè recuperen la normalitat al més prompte possible

València.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha anunciat aquest matí la creació de dues oficines de resposta integral a l’emergència que permeten als 26 municipis que han patit els últims incendis tramitar les sol·licituds d’ajudes de les diferents administracions. Bravo, que s’ha reunit hui amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats pels incendis a Vall d’Ebo i Begís, ha conegut de primera mà les seues necessitats més urgents i ha posat a la seua disposició tots els recursos dels quals disposa l’administració autonòmica, amb l’objectiu de recuperar la normalitat com més prompte millor.

Gabriela Bravo ha manifestat el “compromís inequívoc” de la Generalitat amb els municipis. “Som conscients de què es tracta d’ajuntaments xicotets amb poc personal i no tenen capacitat administrativa per a assumir la gestió burocràtica. Per això, treballarem en les dues oficines, que tindran seu a Vall d’Ebo i Begís, aportant el personal tècnic i administratiu necessari per a tindre la màxima coordinació entre departaments i que puguen tramitar les ajudes tan necessàries per a la recuperació”. Les oficines atendran les institucions públiques i a la ciutadania que ho necessiten.

A més, Bravo ha indicat que “la Generalitat assumirà l’elaboració de les pericials en habitatges i altres infraestructures similars, un tràmit imprescindible per a l’obtenció de les indemnitzacions”. En aquesta línia, la consellera ha explicat que la Generalitat també es farà càrrec de les actuacions de neteja dels camins i les vies afectades.

La consellera Bravo també ha anunciat que la Generalitat activarà un correu electrònic i un telèfon únic per a poder gestionar la comunicació entre Administració i ciutadania i per a fer el més accessible possible la informació. “Els veïns no necessitaran traslladar-se físicament a cap oficina. A través de la informació que obtindran per telèfon i correu electrònic aconseguiran tot el necessari per a poder tramitar les solucions necessàries”, ha matisat.

La responsable d’Interior ha traslladat que dimarts que ve el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha convocat un Consell extraordinari per a tramitar el decret d’ajudes que la Generalitat posarà en marxa, un pla integral -ha dit- “per a la recuperació, la reforestació i també per a la recuperació econòmica”.

Bravo ha insistit que, en aquest moment, la prioritat és reposar els elements bàsics necessaris per a la població, com el subministrament d’aigua, telecomunicacions o carreteres que cal habilitar. “Estarem amb els municipis afectats i amb la seua ciutadania i ens implicarem perquè les conseqüències d’aquesta emergència puguen resoldre’s al més prompte possible. Si per a alguna cosa resulta útil una Administració com l’autonòmica és precisament pota atendre aquest tipus de situacions extraordinàries que no sols afecten un municipi sinó a diverses localitats i que alteren d’una forma tan rotunda la manera de vida dels ciutadans”, ha assegurat Bravo.

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències és l’organisme responsable de coordinar totes les actuacions dels diferents departaments del Consell i amb altres administracions públiques per a aconseguir la volta a la normalitat de totes les zones que es van veure afectades per l’incendi forestal.

La consellera ha manifestat que “la Generalitat vol enviar una vegada més un missatge de solidaritat i suport a totes les persones que, no sols han perdut en aquests incendis béns personals. També per l’impacte emocional que suposa la gran pèrdua del patrimoni cultural i natural d’aquests espais. El patrimoni natural és el passat, el present i el futur de la nostra societat i, en el cas que ens trobem, té un valor incalculable”.