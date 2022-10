Bravo signatura l’inici de les obres de rehabilitació de la seu del TSJCV



Amb un pressupost de 25,5 milions d’euros, es tracta de la major inversió del pla d’infraestructures a la província de València



Està previst que els treballs concloguen al juny de 2025

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha signat aquest dilluns l’acta de replanteig per a l’inici de les obres de rehabilitació del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), una obra que compta amb un pressupost de 25,5 milions d’euros i el termini d’execució dels quals és de 32 mesos.

Bravo ha assenyalat que “hui és un dia molt emocionant perquè signem l’inici d’obres d’un dels projectes més especials i importants del nostre pla d’infraestructures”.

En aquesta línia, ha assegurat que en el disseny del projecte “s’han tingut en compte les sol·licituds i suggeriments dels jutges i fiscals que allí exerceixen la seua labor” i ha subratllat que “gràcies a aquesta intervenció, l’edifici històric serà més funcional i sostenible, però mantindrà la seua identitat i la seua essència”.

L’obra es durà a terme per la UTE formada per Foment de Construccions i Contractes (FCC) i Edifesa Obres i Projectes i la previsió és que finalitzen al juny de 2025.

Descripció de les obres

La titular de Justícia ha indicat que “el projecte de rehabilitació integral del TSJ permetrà modernitzar l’edifici històric i adequar-lo a les necessitats i funcions de l’Alt Tribunal, tenint molt en compte les necessitats dels treballadors”.

Les obres recuperaran el volum original del Palau i s’eliminaran elements afegits des de fa anys que no tenen valor històric ni arquitectònic, ni tampoc funció actual. També es revaloritzaran els espais patrimonials més importants com els patis interiors, les escales, les voltes, la Cambra i els salons. A més, es recuperarà el sistema de cobertes original de l’edifici.

D’altra banda, es procedirà a la consolidació estructural de tot l’edifici i es millorarà el seu aïllament. Es renovarà per complet la instal·lació elèctrica i lluminària, el sistema de detecció i protecció contra incendis, el de climatització i ventilació i el de sanejament i distribució d’aigua. En total, s’actuarà sobre una superfície útil de 9.257 metres quadrats.

L’actuació inclou un dispositiu de calefacció geotèrmica que convertirà a la Real Casa de la Duana en el primer edifici públic amb un sistema d’aquestes característiques (ja que no és possible la instal·lació de plaques solars en les teulades donada la protecció patrimonial de la qual gaudeix l’immoble).

Després de la rehabilitació, en la planta baixa de l’immoble se situaran quatre sales de vista (dues per a la jurisdicció del Contenciós-Administratiu, una per a la social i una altra més per a la civil i Penal), la zona de serveis generals i detinguts i la sala de premsa. L’entresol allotjarà les dependències de la Fiscalia i les oficines per a la secció del Contenciós-Administratiu.

En la primera planta s’habilitaran dues grans sales de vistes, una de plens, el despatx de la Presidència del TSJ i el de la Secretaria de Govern, així com les sales socials, el Contenciós i la civil i Penal. En la segona planta es localitzaran el gruix d’oficines i despatxos de totes les jurisdiccions i, sota la coberta de l’edifici, en el tercer pis, els arxius, la biblioteca i les zones d’instal·lacions.

La seu del Tribunal Superior ocupa l’antiga Real Casa de la Duana de València, que és un edifici de 263 anys d’antiguitat. Està catalogat com a Monument Historicoartístic Nacional i Bé d’Interés Cultural segons la legislació autonòmica.