Brot de Legionel·la a Alberic: 15 Afectats

La Conselleria de Sanitat Declara el Brot “Controlat”

Investiguen una Empresa Privada com Possible Origen del Contagi

El municipi d’Alberic es troba en alerta després que Salut Pública detectara un brot de legionel·la que ha afectat a un total de 15 persones. La notícia va ser difosa per l’ajuntament a través de les seues xarxes socials, on es va informar de la situació actual del brot.

Segons fonts municipals, les primeres indagacions apunten a instal·lacions d’una empresa privada com a possible origen del contagi. Això encara està pendent de confirmació, mentre els tècnics de salut pública i les autoritats locals estan treballant conjuntament per determinar la causa exacta i implementar mesures per evitar nous casos.

Per part seua, la Conselleria de Sanitat ha volgut tranquil·litzar a la població, assegurant que el brot està “controlat”. Dels 15 afectats, la majoria estan ja en procés de recuperació a casa seua. No obstant això, tres d’ells encara es troben ingressats en l’hospital, encara que els informes mèdics indiquen que la seva evolució és favorable.

La legionel·la és una malaltia bacteriana que pot ser greu si no es tracta a temps, però amb una detecció primerenca i un tractament adequat, la majoria dels pacients es recuperen completament. La situació a Alberic posa de manifest la importància de mantenir protocols d’inspecció i control en instal·lacions on aquesta bactèria pot desenvolupar-se, com ara sistemes de refrigeració, fonts ornamentals o instal·lacions d’aigua calenta.

Els ciutadans d’Alberic són instats a mantenir-se informats a través de les fonts oficials i a no difondre rumors o informacions no verificades. També se’ls recomana que, en cas de presentar símptomes que puguen estar relacionats amb la legionel·la, acudisquen immediatament a un centre de salut.

Amb aquest brot, es recorda a tots els responsables d’instal·lacions amb risc de proliferació de la bactèria, la importància de mantenir un manteniment adequat i de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries per a prevenir la seua aparició. La coordinació entre les administracions locals, autonòmiques i les empreses és clau per a la protecció de la salut pública.