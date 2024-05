Burjassot es transforma en un gran Mercat Medieval on no faltaran les visites a les Sitges, del 17 al 19 de maig

És cita obligada any rere any. De les més demandades per la ciutadania i la que la fa viatjar, al costat dels centenars de visitants que passen durant el cap de setmana per Burjassot, a una època desconeguda que a tothom agrada.

És el Mercat Medieval de Burjassot 2024 que, enguany, arribarà el cap de setmana del 17 al 19 de maig.

La Plaça de l’Ajuntament, el passeig de Concepción Arenal, el carrer Jorge Juan…tot el barri es transformarà, gràcies al treball de la Regidoria de Cultura, dirigida per Javier Naharros que, al costat de La Fragua de Vulcano, ha preparat una programació espectacular per a tot el cap de setmana.

El Mercat Medieval obrirà les seues portes el divendres 17 de maig, a les 18.00 hores, moment en el qual començaran a succeir-se els espectacles itinerants per a totes les edats, es veurà i s’escoltarà els músics de l’edat mitjana passejant pels carrers i es podran contemplar les mostres estàtiques com la de vestimenta medieval, la vida del campament o el reclutament de soldats.

Les visites a Les Sitges no podien faltar en un cap de setmana tan especial; visites que podran realitzar-se en diferents horaris des del mateix divendres, quan hi ha programades en dos horaris, a les 18.00 i a les 19.00 hores. En el cas del dissabte i del diumenge, el ventall d’horaris és més ampli i hi haurà visites tant al matí com a la vesprada. Per a consultar els horaris i apuntar-se a les visites, de qualsevol els tres dies, és necessari realitzar la reserva, en este ENLLAÇ. Les places de les visites són limitades.

El Mercat Medieval 2024 estarà ple d’espectacles de titelles per als xiquets, de circ, música àrab, es podrà veure als faunes i, fins i tot, la captura d’un drac…tot això acompanyat de les parades d’artesans, el soc àrab, els llocs de menjar, exposicions temàtiques…un Mercat Medieval que transformarà Burjassot a una de les èpoques més cridaneres de la història.

PROGRAMA MERCAT MEDIEVAL 20O24

El Mercat tancarà les portes el divendres 17 de maig a les 23.00 hores per a tornar a obrir-les el dissabte, dia 18, a les 11.00 hores, amb una nova programació cultural que, amb tota seguretat, farà gaudir a tots els presents. Novament, després d’un dia de grans aventures, tancarà a les 23.00 hores per a donar pas a l’última jornada, el diumenge 19 de maig en la qual també, des de les 11.00 hores i fins a les 23.00 hores, hi haurà gran quantitat d’activitats.

Tota la programació, amb els seus horaris, es pot consultar en el tríptic elaborat per l’Ajuntament.