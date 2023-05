Burjassot exposa una vintena d’obres amb diferents tècniques artístiques

Oxidacions i Pintura és un projecte artístic basat en l’experimentació de l’oxidació del pa d’or. Sobre la fusta i dels diferents registres que apareixen en ella, per a intervindre posteriorment amb la pintura.

L’artista plàstica juga amb l’expressivitat que li ofereix la transparència del làtex. En la cerca dels verds, els negres, els daurats i els bronzes, segons els de la llum

El fet d’esquinçar el làtex per a deixar al descobert la petjada de l’executat i el fet de tornar a utilitzar l’esquinçat com a nou element per a un projecte pictòric diferent. És el que mou a Macarena a continuar experimentant, segons les seues pròpies paraules.