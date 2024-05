Burjassot fomenta l’ús del valencià i les compres en el comerç local en una nova campanya en el Mercat Municipal l’Almara

Bon dia tot el dia! és el lema que s’ha triat a Burjassot per al desenvolupament de la campanya

Des d’Aviva Burjassot, l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Burjassot. Dirigida per la Regidora Estefanía Ballesteros, comptant amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç i Mercats, dirigida per Rosa Coca. S’ha llançat una nova campanya per a fomentar l’ús del valencià en el comerç local i, concretament, en els llocs del Mercat Municipal l’Almara.

Aquesta nova acció de foment de la llengua pròpia arriba de mans de la Diputació de València que contínua amb la campanya “Som de poble, de ciutat, de botiga i de mercat”. La institució ha proporcionat a Aviva unes borses de ràfia que s’entregaran als llocs del Mercat Municipal l’Almara per a ser repartides entre totes les persones que realitzen les seues compres en aquests.

Bon dia tot el dia! és el lema que s’ha triat a Burjassot per al desenvolupament de la campanya que, a més, també posa l’accent en la protecció del medi ambient ja que les bosses són reutilitzables.