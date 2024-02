Burjassot instal·larà en els seus barris 170 contenidors per a fem orgànic a partir del pròxim dilluns 19 de febrer

Les i els burjassotenses tindran un nou contenidor als seus carrers.

Continuant amb el seu compromís de convertir Burjassot en un municipi més sostenible. Preocupat amb el seu entorn i disposat a facilitar el correcte reciclatge de tots els residus que es generen en els domicilis. L’Ajuntament de la localitat iniciarà la instal·lació dels prop de 170 contenidors marrons, destinats a recollir les restes de menjar a més d’altres elements.

De manera progressiva, el Consistori anirà situant els citats contenidors en les diferents zones de Burjassot. La recollida dels mateixos serà una vegada per setmana a l’inici del servei. Quan estiga en funcionament i tenint en compte la quantitat de restes que s’acumulen en aquests, s’estudiarà la possibilitat d’augmentar el servei de recollida.

Fem un nou pas per a mantindre més net i més cura el nostre municipi

“Fem un nou pas per a mantindre més net i més cura el nostre municipi”, ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García. Qui ha continuat destacant que “la instal·lació dels nous contenidors farà possible que tinguem uns recipients específics per a les restes de menjar. Corfes d’ou o fins i tot tovallons i mocadors bruts, evitant depositar-los en els contenidors de restes i, amb això, eliminant males olors dels carrers. Apostem per cuidar el nostre entorn i, la instal·lació d’aquests nous contenidors ens ajudarà a seleccionar millor els residus que generem i a depositar-los en els contenidors adequats. Guanyem en neteja, en sostenibilitat, en capacitat de la resta de contenidors i en cura del medi ambient”.

En els nous contenidors per a fem orgànic es podran depositar les restes de fruita, verdura, carn, peix o altres menjars, al costat de les corfes d’ou, de fruita seca o mariscos. També és el contenidor indicat per a depositar flors, fulles i xicotetes restes vegetals, pòsits de café i bosses d’infusions i tovallons i mocadors bruts.

Reciclant la matèria orgànica es generen energies netes, es redueix la quantitat de fem no reciclable i es crea compost orgànic per a donar vida al sòl.