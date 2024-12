Burjassot obrirà les portes del seu Monumental Belén el dilluns 9 de desembre

L’Ajuntament de Burjassot es vist de Nadal.

Un any més, acollirà en el seu hall interior el Monumental Betlem que, cada any, de manera cuidada i amb un treball impecable, munten les mestresses de casa de l’Entroncament, amb la col·laboració de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Burjassot.

Un Betlem que fa les delícies de xicotets i majors i que, any rere any, s’ha consolidat com de les activitats més especials de les dates nadalenques en el municipi.

L’obertura del pesebre serà dilluns que ve, 9 de desembre a les 19.00 hores i, en aquesta, es farà un recorregut per les escenes del Betlem que han reproduït fins al més mínim detall de com van anar a l’origen; escenes com ara el naixement de Jesús, l’Anunciació, l’adoració dels pastors o el Portal de Betlem. Eixe dia, a més d’iniciar-se les visites, es farà l’encesa oficial de les seues llums, mostrant encara major esplendor.

El Betlem Monumental de Burjassot es pot visitar aquest any de dilluns a divendres fins al 4 de gener, de 9.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.30 h. Els dissabtes estarà obert de 10.30 a 14.30 hores. Romandrà tancat els diumenges i els dies 24, 25 i 31 de desembre i l’1 de