C.E.A Bétera campions autonòmics de duatló per relleus mixtos

La localitat d’Alberic acollia ahir el Campionat Autonòmic de duatló per relleus mixtos. A més, es va disputar la tercera jornada de la Lliga de Clubs Caixa Popular.

Els relleus consten de 4 duatletas, dues dones i dos homes, i cadascun d’ells va haver de completar 2 km de carrera a peu en el primer segment, 6 km de ciclisme en el segon, i 1 km corrent en l’últim segment.

La competició va arrancar a les 9.30 hores, amb l’eixida dels relleus que competien pel títol autonòmic i pels punts de les diferents divisions de la Lliga de Clubs Caixa Popular. Uns minuts més tard van prendre l’eixida els primers rellevistes de la prova open.

Més de 100 relleus, per la qual cosa van ser més de 400 duatletas els que es van desplaçar fins a Alberic, per a gaudir d’aquesta competició.

Passada l’hora i mitja de competició, arribaven els primers equips a la línia de meta situada a la part alta de La Muntanyeta, lloc emblemàtic de la localitat, que va afegir a les rellevistes encarregades de tancar la competició un plus de duresa, amb una important pujada fins a creuar l’arc de meta.

Finalment, el C.E.A. Bétera, amb Pablo Cano, Alejandra Seguí, Héctor Tolsá i Sara Moreno, es proclamaven campions autonòmics. La segona posició va ser per al relleu del C.D.T. Resistentia T3, compost per Mark Stephen Tanner, Blanca Salvador, Guillermo Martínez i Elia Fuentes. Al tercer calaix del podi van pujar els xics i xiques del Tripuçol, amb David Blanes, Elena Arjona, Unai Mazorriaga i Elena Femenia.

Club Triatló Tritrail Castelló de la Plana campions autonòmics de duatló per relleus inclusius

Per segon any consecutiu es disputava dins d’aquesta prova del Campionat Autonòmic de Relleus Inclusius. En aquesta modalitat els relleus estan compost per 4 duatletas, 2 xics i 2 xiques, i dins de l’equip hi ha un duatleta paralímpic. En aquesta ocasió comptem amb tres clubs que van participar en la modalitat de relleus inclusius. En primer lloc travessaven la meta els representants del Club Triatló Triatrail Castelló de la Plana, amb Adrián Miralles, Aitana Salva, Bihone Gilabert i Anna Elizalde. En segon lloc van arribar els duatletas del Club Avant Montcada Triatló i Paratriatló, representats per Alejandro Pinilla, Esther Moreno, Pau Alabau i María Jesús Granado. El tercer lloc va ser per al CEC Antella – Alejandro Sanz, amb Rubén Llopis, María Julia, Valeriano Moreno i María Vicenta Tormo.

Tercera jornada de la Lliga de Clubs Caixa Popular

Finalment, tots els clubs que van disputar la competició van puntuar en les seues respectives divisions. Amb tots els equips en la meta aquests van ser els podis de primera, segona i promoció, tant en xics com en xiques.

Primera Divisió Femenina

1a C.E.A. Bétera

2a C.D.T. Resistentia T3

3a Tripuçol

Primera Divisió Masculina

1 °C.E.A. Bétera

2 °C.D.T. Resistentia T3

3r Tripuçol

Segona Divisió Femenina

1a Club Triatló Castelló

2a Club Esportiu Triaspe

3a CEC Antella – Alejandro Sanz

Segunda Divisió Masculina

1r Club Triatló Gandia

2n Tricarlet

3r Club Esportiu Triaspe

Promoció Femenina

1a Tricanet de Berenguer

2a CD Adesavi Sant Vicent Triatló

3a Tricarlet

Promoció Masculina

1r Tricanet de Berenguer

2n CD Adesavi Sant Vicent Triatló

3r GSport Triatló Xàtiva

Després d’aquesta tercera jornada així queda la classificació provisional de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2024.

El pròxim 2 de març torna la lliga autonòmica en el Duatló Ciutat d’Ontinyent on disputaran la competició en modalitat duatló individual els clubs de Segona Divisió i Promoció.