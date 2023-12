Camacuc celebrarà els seus 40 anys d’història a Catarroja

La revista Camacuc, nascuda a l’Horta Sud al 1984. És un referent del món del còmic i ha sigut durant dècades la única publicació infantil valenciana i en valencià. Pensada per a les xiquetes i xiquets.

Al 2024 celebrarà quatre dècades d’històries i personatges inoblidables i ho farà a Catarroja gràcies a un acord amb la regidoria de Cultura, al capdavant de la qual està Dolors Gimeno.

Fomentar la lectura entre les xiquetes i xiquets i oferir diverses opcions culturals i artístiques al públic infantil. És un dels objectius de la regidoria de Cultura de Catarroja que a través de la Biblioteca Municipal posa en marxa campanyes i iniciatives que faciliten esta tasca.

Amb esta finalitat s’ofereixen sempre novetats i publicacions interessants entre elles la revista Camacuc. Una icona del còmic que porta 40 anys imaginant personatges i històries per a les xiquetes i xiquets valencians.

Esta setmana la regidora de Cultura de Catarroja Dolors Gimeno ha anunciat molt satisfeta que la publicació celebrarà els seus 40 anys a este municipi de l’Horta Sud. “És una gran notícia que Camacuc haja triat el nostre poble per celebrar els seus 40 anys. Molts catarrogins i catarrogines hem crescut amb els personatges de la revista. No cal oblidar que gràcies a Camacuc grans dibuixants com el catarrogí Rafa Reinoso han pogut treballar i publicar en la seua llengua. Estem convencuts que este aniversari ens portarà molts bons moments”.

Festa d’aniversari de Camacuc amb la celebració del Festival Infantil “Feretes i Cançonetes”

La idea es fer coincidir la festa d’aniversari de Camacuc amb la celebració del Festival Infantil “Feretes i Cançonetes”. I crear un gran esdeveniment per a les xiquetes i xiquets de Catarroja dins de la Semana Cultural dels Premis Vila de Catarroja. A més des de la Biblioteca Municipal oferirà publicacions històriques de Camacuc i s’està treballant en la celebració de tallers que apropen el món del còmic a les xiquetes i xiquets de Catarroja.

Des del 2015 el govern de Catarroja ha fet una aposta ferma per la cultura i la promoció del valencià. La celebració de les quatre dècades de la revista creada per Joan Escrivà és una exemple més del treball que des de la regidoria de Cultura s’està fent per convertir a Catarroja. En un referent cultural a la comarca de l’Horta Sud “mentres altres retallen en cultura i educació i amaguen el valencià. Al nostre poble seguim i seguirem confiant en la cultura i l’educació com a ferramentes imprescindible. Per fer del món un lloc millor, més divers, més respectuós i més feliç” ha explicat Dolors Gimeno.