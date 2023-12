Camarero insta a la unitat política de tots els partits per fer front a la violència contra la dona

Al Palau de la Generalitat, membres del Consell, representants de les institucions valencianes i la societat civil han guardat un minut de silenci.

Per a mostrar la seua condemna més rotunda per l’assassinat de Fátima a les mans del seu exmarit, i mostrar les seues condolences a la seua família, amistats i a tota la ciutat de Sagunt

Susana Camarero ha recordat les 54 dones assassinades per violència masclista enguany, 6 d’aquestes a la Comunitat Valenciana, i 55 menors orfes per aquesta xacra.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mostrat davant l’ajuntament dElx la seua determinació per continuar treballant des del Consell. Per a erradicar la xacra “inassumible i execrable” que suposa la violència masclista contra la dona.