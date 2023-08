Caminart: Com Catarroja es Transforma en un Museu a l’Aire Lliure Amb l’Art Urbà

Catarroja: Una Galeria d’Art al Descobert a les Seues Carrers i Places

Catarroja Creart: Un Projecte per a Intervenir i Divulgar l’Art Urbà i l’Ecosistema Local

Passejar per Catarroja s’ha convertit en una autèntica experiència artística. Gràcies al projecte Caminart, els veïns i visitants poden fer un recorregut per l’art urbà del municipi, present en multitud de carrers i places. Aquestes obres d’art a l’aire lliure estan a disposició de tots en la web municipal, que permet descobrir a peu els murals que decoren el poble.

Els murals de Catarroja troben la seua inspiració en una gran diversitat de temes, des del parc natural de l’Albufera, a valors fonamentals com l’educació o la igualtat. Junt amb cada obra d’art, es pot trobar una descripció detallada que proporciona una visió més profunda de l’artista i la seua intenció, permetent als visitants endinsar-se en els detalls dels murals il·lustrats que es troben per tot el municipi.

El projecte Caminart té com a objectiu principal donar un toc de color al poble, però també vol donar vida als carrers a través de l’art urbà. Decorant i ambientant els carrers, el projecte transforma l’espai públic en una galeria d’art interactiva, a l’abast de tots els qui passegen per Catarroja.

Aquesta iniciativa, promoguda per Catarroja Creart, busca crear un fil conductor a través de l’art que serveix no només per a enriquir l’entorn urbà, sinó també per a fomentar la integració comunitària i la divulgació de l’ecosistema local.

Els promotors de Catarroja Creart veuen en aquest projecte una oportunitat per a unir l’art i la comunitat, oferint un nou enfocament cap a la divulgació de l’ecosistema més proper. Amb Caminart, Catarroja es reinventa a si mateixa com una ciutat vibrant, creativa i conscient del seu entorn, on cada carrer, cada plaça, es transforma en un nou espai per a la contemplació artística.

Amb aquesta visió renovada, Catarroja demostra que l’art urbà no només és una forma d’expressió, sinó també una eina potent per a la transformació social i el diàleg entre la comunitat i el seu entorn. En definitiva, Caminart no només fa de Catarroja un lloc més atractiu per a viure i visitar, sinó que també contribueix a la creació d’un entorn urbà més dinàmic, inclusiu i sostenible.