Campanya informativa corresponsabilitat familiar

La Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament enceta una campanya informativa per conscienciar els funcionaris sobre la corresponsabilitat familiar

La Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament de València, una comissió paritària integrada per l’Ajuntament i els sindicats amb representació en el consistori. Han encetat una campanya informativa per conscienciar i sensibilitzar els funcionaris municipals en matèria de corresponsabilitat familiar.

La campanya consisteix en la difusió i col·locació d’uns cartells, que es distribuiran en els taulers informatius de les distintes seus municipals. On s’informarà dels permisos recollits al conveni col·lectiu en matèria de conciliació personal, laboral i familiar.

Els cartells informen de les distintes llicències existents per cura de fills i filles. Per acudir a les tutories dels menors en edat escolar. Del permís de paternitat i de la flexibilitat horària per cures a persones majors, discapacitades o menors. En tots els casos, i com a lema de la campanya, el cartell inclou la frase “Que no siguen sempre les dones, sigues part de la conciliació”.

La campanya s’emmarca en les accions previstes en el II Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de València. Que obliga a realitzar campanyes de sensibilització entre la plantilla masculina sobre corresponsabilitat del treball domèstic. I la cura de persones ja que, a dia de hui, són majoritàriament les funcionàries les que fan ús de les llicències relacionades amb la conciliació.