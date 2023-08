Campanya Ruïnosa Anticipada per a Productors d’Oli Valencians Segons La Unió Llauradora

Producció d’Olives Prevista Caure més de la Meitat respecte a la Dècada Anterior

La Sequera Persistent i la Guerra d’Ucraïna Impacten Fortament la Producció

La Unió Llauradora, entitat agrària de referència a la Comunitat Valenciana, anticipa una campanya especialment dura per als productors d’oli de la regió. L’entitat preveu que la campanya viurà un descens superior al 50% en comparació amb la mitjana de les deu últimes campanyes. La xifra estimada és de 52 mil tones d’olives, un resultat lleugerament més optimista que la campanya anterior, que es va qualificar com una de les més desfavorables de la història recent.

Diversos factors han confluït per arribar a aquesta situació. Principalment, diversos episodis meteorològics desfavorables han jugat un paper determinant. Entre aquests, es destaca la sequera que cada vegada es mostra més persistent i intensa, afectant de forma significativa a totes les comarques de l’interior de la Comunitat.

Però no només la naturalesa ha colpejat aquests productors. La guerra d’Ucraïna, que ha tingut repercussions a nivell global, també ha causat un augment en els costos per als productors d’oli, agravant encara més la seua situació.

Davant d’aquest panorama, la Unió Llauradora fa una crida a la necessitat de modernitzar les explotacions i a adaptar-se als nous reptes que presenta l’entorn. A més a més, han sol·licitat de forma directa al conseller d’Agricultura, ajudes urgents per als productors. Aquests ajuts són vistos com una mesura crucial per pal·liar els efectes devastadors de la sequera i els sobrecostos derivats del conflicte internacional.

La situació requereix d’una resposta ràpida i contundent per part dels òrgans competents. Les repercussions d’una campanya ruïnosa no només afectarien els productors directament, sinó també l’economia local i els consumidors que confien en l’oli valencià de qualitat. L’esperança és que, amb l’ajuda adequada i les estratègies apropiades, es pugui revertir aquesta tendència i garantir un futur sostenible i pròsper per a la producció d’oli a la Comunitat Valenciana.