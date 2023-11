Set medalles d’or, dos de plata i tres de bronze per al Club Halterofília Alzira en el campionat de la Comunitat Valenciana Sub15-sub17

Dissabte passat 18 de novembre en el pavelló esportiu municipal de la ciutat d’Aldaia es va celebrar el Campionat de de la Comunitat Valenciana sub 15, sub 17 d’halterofília.

Cinquanta participants infantils i cadets dels clubs d’Aldaia, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Cullera, Tità Alacant , Power Sant Vicent, Cabanyal , València, Sagunt i Alzira. Van disputar la competició més important de la Comunitat Valenciana per a l’esport de base.

Medalles aconseguides pel Club Halterofília Alzira

El club Halterofília Alzira va destacar amb l’actuació de ++ levantadores i obtenint els següents resultats.

Nuria Torres, Campiona de la Comunitat Valenciana en la categoria de 40 kg sub 15 i sub 17, dues medalles d’Or.

Rúben Órtiz ,Tercer de la Comunitat Valenciana en la categoria de 81 kg sub 17,una medalla de bronze.

Eva Alfaro, subcampiona de la Comunitat Valenciana en la categoria de 59 kg sub 17 , una medalla de plata.

Héctor Soto, Campió de la Comunitat Valenciana en la categoria de 73 kg sub 17, una medalla d’Or.

Juan Moreno , Campió i subcampió de la Comunitat Valenciana. En la categoria de 61 kg sub 15 i sub 17, una medalla d’Or i una de plata.

Ariadna Peña, Campiona de la Comunitat Valenciana en la categoria de 71 kg sub 15 , una medalla d’Or.

Claudia Filip , tercera de la Comunitat Valenciana en la categoria de 71 kg sub 15 , una medalla de bronze.

Tihara Gisell Saldivar , Campiona de la Comunitat Valenciana en la categoria de més de 81 kg sub 15 i sub 17, dues medalles d’Or.

Iker Vila, Tercer de la Comunitat Valenciana en la categoria de 61 kg sub 15, una medalla de bronze.

Izan Pérez i Alvaro Chordá , quart lloc en les categories de 73 i 61kg sub 15.

L’equip d’entrenadors format per Héctor Lapo, Antonio Gordó, Eduardo Bernia i Jesús Ballesteros van destacar a més d’aconseguir els llocs a dalt nomenats. Tots els levantadores van superar les seues marques personals.

Tots els levantadores van superar les seues marques personals

En el lliurament de medalles va ser present el Regidor de noves tecnologies i modernització de l’administració Santiago Ruiz, La Vicepresidenta de la RFEH Mónica Carrió i el President de la CV José Andrés Ibáñez.

El pròxim 16 i 17 de desembre cinc dels competidors del club Halterofília Alzira, Eva, Thiara , Juan , Héctor i Rubén participaran en el Campionat d’Espanya sub 17 que serà a la ciutat de Gijón, ja que van obtindre en edicions passades la marca minima.