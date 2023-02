Campionat d’Espanya d’Atletisme 2023 a la ciutat de Torrent

Enguany, la localitat de Torrent, acull el Campionat d’Espanya d’Atletisme. Aquest esdeveniment, es dura a terme a “la Ciutat de l’Esport” i serà disputada del 28 al 30 de juliol. Així ho ha declarat la Regidora de Cultura i Esports, Asunción Ferrer.

La regidora ha recalcat la importància d’aquest tipus d’esdeveniments, donarà molts beneficis a la ciutat, un d’ells, l’econòmic.

Encara que falten uns mesos per a la competició, el president del club d’atletisme de la localitat, ha recalcat que no recorda un esdeveniment d’aquestes característiques en els 40 anys que du al capdavant del club. Tanmateix, considera que la ciutat ha de ser conscient del que va a passar, que ho te que disfrutar i sobre tot, que ho te que difondre.

També ha fet menció d’alguns esportistes que formaran part d’aquesta competició.

Segons ha comentat el president d’atletisme, tenen que hi haver uns 4000 o 5000 espectadors per a que TVE, vinga a cobrir aquest campionat. Al ser una infraestructura on hi poden accedir unes 1.100 persones, es van a col·locar graderies exteriors per acomplir aquestos requisits.