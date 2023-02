Campionat d’Espanya d’Halterofília a Alzira, en homenatge a Julián Perea

Este cap de setmana passat, s’ha celebrat la Copa d’Espanya d’halterofília a la localitat d’Alzira. Enguany, es un campionat especial. Degut a que es un esdeveniment dedicat a Julian Perea. El dissabte, 11 de febrer, van debutar 48 esportistes sub-16 i sub-18 de diferents clubs a nivell nacional, on van lluitar per aconseguir la Copa Federacions, i el diumenge dia 12, cinc tècnics van avaluar la tècnica de 70 joves esportistes. L’objectiu de la jornada del diumenge, es fomentar aquest esport.

El Club Halterofília d’Alzira, on Mónica Carrió es la entrenadora i vicepresidenta, va volgut fer un homenatge al seu entrenador Julián Perea qui va faltar, fa poc. Aquestes han sigut, les seues declaracions.

Els afortunats que formen part d’aquesta competició, son un total de 5 equips de cada categoria d’edat, tant masculina com femenina. En total hi ha 5 equips masculins i femenins sub-16 i sub-18 i, 5 equips femenins sub-16 i sub-18. En total, hi hauran uns 200 participants i han vingut de tot l’estat espanyol.

Entre totes les autoritats presents, també ha estat l’alcalde de la localitat d’Alzira Diego Gómez.

Segons ha afirmat l’alcalde i el president de la Federació han arribat a la conclusió de que el nivell dels joves es tan gran, que es possible que en un futur, els vegem a les Olimpíades.