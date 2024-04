Canvi d’horari del Servei d’Atenció a Majors d’Alfafar

S’atendrà els dimarts en el Barri Orba i els dijous a l’ajuntament, de 16.00 a 19.00 hores

El servei es va iniciar l’any passat i facilita l’accés de les persones majors a serveis digitals

L’Ajuntament d’Alfafar ha canviat l’horari del Servei personalitzat d’Atenció a persones Majors (SAM) que ofereix de manera gratuïta i sense cita prèvia a la ciutadania.

Les persones que ho necessiten poden acudir al SAC de l’Ajuntament els dijous o al del Barri Orba els dimarts,. Tots dos dies en el mateix horari (de 16.00 a 19.00 hores).

El SAM atén de manera presencial i personalitzada a les persones majors que necessiten interactuar amb les administracions. Assessorant-los i acompanyant-los en el procés i, en el cas de no poder resoldre’l, derivant-los al servei corresponent.

A més, els proporciona la documentació necessària donant resposta, d’aquesta manera, a les seues necessitats per a accedir als serveis digitals. Ajudant-los a interpretar la diferent documentació o facilitant-los tramites i gestions.

El servei busca disminuir la bretxa digital a la qual s’enfronten les persones majors. Fina Carreño, regidora de Majors, assegura que, en els últims anys, les noves tecnologies “han dificultat l’accés a serveis bàsics com l’atenció mèdica. La comunicació amb familiars i amics, i la participació en activitats socials i culturals”. A més, aquest problema pot portar a un major aïllament social i a una disminució d’oportunitats d’aprenentatge i desenvolupament personal.

Assessorament en diferents tràmits

Durant el primer any de servei, les 500 persones ateses han rebut assessorament sobre diversos tràmits: ajuda per a la renovació del DNI, sol·licitud de l’ADN caní, informació de l’oferta social, cultural i formativa (Més vida als anys, Escola d’Adults, Aula mentor, webs de formació, etc.), informació personalitzada per a la cerca d’ocupació, assessorament sobre noves tecnologies i dispositius mòbils o informació sobre el servei gratuït d’assessorament i orientació jurídic-legal, que ofereix l’ajuntament.

Altres tràmits en els quals el SAM ha prestat la seua ajuda han sigut la derivació de dones emprenedores a l’Espai d’Igualtat, col·laboració amb l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor/a (OCIC) per a posar reclamacions; informació i gestió per a la sol·licitud d’ajudes segons les necessitats de cada cas i informació i derivació a altres serveis que es presten des dels centres de salut, entre altres.

Cursos de digitalització

A més del SAM, la regidoria de Majors ha impulsat dos cursos de digitalització que s’imparteixen en els Centres Municipals de Majors del Barri Orba i del Barri antic, amb una duració de 25 hores cadascun. Cada curs ofereix dos nivells (bàsic i avançat) i són totalment gratuïts, finançats per la Conselleria d’Innovació i els Fons Europeus i dirigits a persones majors de 65 anys i jubilats.

Tant el SAM com aquests cursos, formen part del compromís que el consistori té amb els seus majors, proporcionant-los les eines i coneixements necessaris per a pal·liar la bretxa digital i que aconseguisquen desembolicar-se de manera autosuficient en el seu dia a dia.