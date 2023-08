Cap de Setmana Festiu a Quart de Poblet: Cine Gratuït, Piscina, Cultura i Natura

Projecció de “Sonic 2: La Pel·lícula” i Diversió a la Piscina: Opcions per a Tota la Família

Museu Virtual i Activitats a l’Aire Lliure: Descobreix la Cultura i la Natura de Quart de Poblet

Quart de Poblet, 10 d’agost de 2023

Quart de Poblet no tanca per vacances, i aquells veïns i veïnes que es queden al municipi podran gaudir de diverses activitats per gaudir de l’estiu i del cap de setmana festiu.

Una de les principals propostes dirigida a tota la família és la projecció del llargmetratge “Sonic 2: La Pel·lícula“, tot un èxit de taquilla que farà les delícies, sobretot, dels més menuts de la casa. Per a gaudir d’aquest emocionant filme de manera gratuïta, només cal acudir el dissabte 12 d’agost, a les 22.00 hores, a la pista esportiva situada al costat de la biblioteca municipal.

D’altra banda, per a passar un moment refrescant i divertit i fins i tot practicar esport, la piscina d’estiu està oberta tots els dies d’agost, en horari de 11.00 a 20.00 hores. Així, es poden pal·liar les sofocants temperatures amb un bany. A més, la piscina del Barri del Cristo també obre les seves portes tots els dies de l’estiu en el mateix horari.

No obstant això, qui vulgui descobrir les curiositats del municipi sense sortir de casa pot visitar el Museu Virtual de manera totalment gratuïta. Aquest ampli recurs museogràfic recull gran part del patrimoni local amb més de 2.000 objectes i més de 4.000 fotografies antigues. També es podrà visitar la mostra a l’aire lliure sobre la Passejà, en els panells expositius que hi ha col·locats entre la biblioteca i l’estació de metro de Quart de Poblet.

Finalment, per a aquells que prefereixin un pla en la natura, d’oci i familiar, poden acudir a la zona de Molí d’Animeta. Els veïns i veïnes de Quart de Poblet podran gaudir de forma gratuïta de la tirolina, els tobogans, les pistes esportives, utilitzar les taules de pingpong, jugar a la petanca o passejar pels grans espais verds. Es recomana utilitzar protecció i acudir en les hores de menys sol. En aquest sentit, el parc natural del Turia és una altra opció per a gaudir de la natura i relaxar-se observant la fauna i la flora d’aquest enclavament.