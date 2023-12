· El Pavelló Poliesportiu acull l’eixida de les carreres solidàries i una masterclass de fitnes

· Les corals i la UM L’Amistat ofereixen els seus tradicionals recitals nadalencs

L’Ajuntament de Quart de Poblet, ha organitzat per a aquest cap de setmana la I Volta a Peu Solidària “Nadal en Moviment”. Amb la col·laboració de diferents entitats com el Club Tritortugas Quart i Quart per l’Esport, s’ha dissenyat un recorregut de cinc quilòmetres que partirà des del poliesportiu a les 9.30 hores aquest dissabte, 23 de desembre. D’altra banda, a les 10.15 hores s’ha programat la carrera 3k i de cadira de rodes i a les 10.45 hores la marxa d’un quilòmetre i cadira de rodes. A més, la jornada inclou una masterclass de fitnes i tallers, a les 11.00 hores, en la pista exterior del recinte.

Els qui desitgen inscriure’s poden acudir a les 9.00 hores al Pavelló Poliesportiu i apuntar-se en el mateix moment de la recollida del dorsal. Les persones participants podran aportar un joguet o un quilo d’aliments no peribles.

Música per Nadal

La música serà una de les grans protagonistes aquest cap de setmana amb els concerts que oferiran diferents agrupacions musicals. La Coral Rondó visitarà la Residència L’Empara, aquest divendres a les 17.00 hores, per a interpretar les seues cançons als i les residents. Aquest acte s’emmarca en la programació especial per a aquests dies de l’àrea municipal de Persones Majors. Aquesta mateixa coral, al costat d’Ad libitum, Virelai i OrfeóVeus Ajuntes oferiran el recital “Vespres de Nadal”, també aquest divendres, a les 21.00 hores, a l’Església de la Puríssima Concepció.

D’altra banda, aquest dissabte 23 de desembre, a les 20.00 hores en l’Ermita de San Onofre, el cor Farinelli oferirà amb el concert ‘El Nadal al Renaixement’. A més, com és tradicional, també el dissabte a les 20.00 hores en el Auditori Vaig moldre de Vila, la Banda i l’Orquestra de la Agrupació Musical l’Amistat interpretaran diferents peces nadalenques.

A part de música, la Casa de la Cultura acull fins al pròxim 12 de gener l’exposició “Atapeïdes les Files. Vida Quotidiana i Franquisme”. L’horari especial d’aquest espai cultural serà, del 26 de desembre al 5 de gener, de 9.00 a 14.00 hores.