Enguany centrada en l’educació de l’època

Carcaixent retrocedeix durant tres dies a principis del segle XX amb la celebració d’una nova edició de la Fira Modernista. Un esdeveniment que omple la ciutat d’interessants propostes que fan viure a tots els visitants i també al veïnat l’època modernista. Quan la població coneguda com a “Bressol de la Taronja”, va viure el seu màxim esplendor amb el cultiu i comercialització d’aquesta fruita.

Cada edició té el seu fil conductor, que en el cas d’aquesta és l’educació, mitjançant el qual es convida a recórrer el municipi per tal de conèixer la manera de viure de principis del segle passat i aprendre la història de personalitats locals de l’època vinculades a aquesta temàtica com el Dean Navarro Daràs o la benefactora Isabel Soriano.

La Fira Modernista compta amb una gran varietat d’activitats per a totes les edats

Per això, la Fira Modernista compta amb una gran varietat d’activitats per a totes les edats. Visites al patrimoni modernista, actuacions musicals, tallers infantils i una marató fotogràfica entre moltes altres opcions. També destaquen les representacions teatrals, tant en edificis modernistes com a l’aire lliure. En les quals es representen escenes característiques de l’època, com una jornada de treball a un magatzem de taronges.

Visites al patrimoni modernista

Durant aquesta època va tindre lloc la construcció del patrimoni modernista local. Amb horts monumentals com el de Sant Eusebi o el de l’Ermita, i també el Magatzem de Ribera, conegut com la “Catedral de la Taronja”. Tots aquests edificis són visitables durant la Fira, sent una de les activitats estrella que es repeteix en cada edició per l’èxit de participació. A més de fomentar la divulgació del patrimoni tant urbà com rural, un dels principals objectius d’aquesta festa.

La participació d’associacions, institucions, empreses i establiments locals

Es tracta d’una iniciativa en què col·labora gran part de la ciutadania de manera voluntària. Així com també destaca la participació d’associacions, institucions, empreses i establiments locals, fet que constata el dinamisme de la societat civil del municipi. Es preparen els aparadors i els carrers per a l’ocasió i els participants es vesteixen amb indumentària de l’època. De manera que al passejar per la localitat eixe cap de setmana pots sentir-te en el Carcaixent de fa un segle.

Una excel·lent oportunitat per a viatjar en el temps i descobrir el llegat modernista que amaga aquesta ciutat de la Ribera Alta. Així que t’esperem el pròxim 9, 10 i 11 de juny en la VIII edició de la Fira Modernista de Carcaixent. Podeu trobar tota la programació a la pàgina web www.carcaixent.es i a les xarxes de l’Ajuntament.