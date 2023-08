Carcaixent es mobilitza en condemna de l’assassinat masclista d’una de les seues veïnes a Alzira

Minut de silenci en honor a la víctima

L’Alcaldessa insta a les dones a denunciar davant qualsevol senyal d’alerta

El poble de Carcaixent ha mostrat la seua solidaritat i repulsa per l’assassinat d’una veïna, que ha tingut lloc a Alzira. La víctima va ser tràgicament assassinada a mans del seu ex-marit, un home policia nacional jubilat, en el seu propi domicili.

L’alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha liderat el minut de silenci a la plaça de l’Ajuntament, on s’ha reunit una gran multitud en senyal de condol i suport. Junt amb la família de la víctima, Almiñana ha fet una crida sentida: insta a que qualsevol dona que se senta amenaçada o en perill, davant el mínim dubte, denuncie. Això ocorre en un context on els actes masclistes es produeixen de cada dia, una realitat que no es pot ignorar ni oblidar.

La tragèdia es veu agreujada pel fet que no només la dona va ser víctima d’aquest home. Segons l’alcaldessa, el fill de la víctima també havia sigut amençat pel ex-marit.

La commoció no s’ha limitat només als residents de Carcaixent. Familiars i amics de la víctima s’han concentrat per expressar la seua condemna i el seu rebuig enfront d’aquest assassinat masclista.

La ciutat d’Alzira, escenari d’aquesta horrorosa tragèdia, també ha volgut mostrar la seua solidaritat amb la víctima i la seua família. Se ha anunciat que hui, a les dues de la vesprada, també es realitzaria un minut de silenci com a senyal de repulsa i record.

La societat valenciana, consternada davant aquests actes de violència masclista, continua lluitant per a erradicar aquesta xacra. Esdeveniments com aquest recorden la importància de mantenir-se vigilants, d’oferir suport a les víctimes i de continuar treballant per a garantir la seguretat i els drets de totes les dones.