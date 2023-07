L’ajuntament de Carcaixent i el Consorci de la Ribera impulsen accions de compostatge com a part de l’estratègia de “Zero Residus” del municipi.

El darrer dimarts 18 de juliol a la Urbanització de Sant Blai a Carcaixent es va començar a fer entrega dels compostadors domèstics. Adquirits en el marc del projecte europeu MED-InA.



L’adquisició de 225 contenidors domèstics de 320 L i la construcció de 5 illes de compostatge comunitari a l’àrea urbana són les 2 accions. Incloses al pla local de gestió de residus de Carcaixent. Que s’han desenvolupat en el marc del projecte MED-InA amb l’objectiu de prevenir la producció de residus contribuint així al desenvolupament sostenible de la ciutat de Carcaixent.



Durant aquest primer acte de lliurament dels contenidors domèstics es va explicar els beneficis del compostatge en l’àmbit local. A més de donar directrius bàsiques sobre com compostar a casa. A més, es va fer entrega d’una guia bàsica de compostatge domèstic.



Les accions low cost-low tech desenvolupades pel projecte MED-InA a Carcaixent es completen amb la construcció de 5 illes. Que acolliran els residus biodegradables amb els que finalment s’elaborarà compost mitjançant un procés natural.

Aquestes illes de compostatge permetran la ciutadania que no dispose d’una parcel·la o espai per compostar a casa, el poder contribuir a reduir la quantitat de residus que van a la planta de tractament i, per tant, reduir l’impacte ambiental de la gestió dels residus domèstics.



Les 5 illes de compostatge estan localitzades a Carcaixent a les següents ubicacions: 1. Parc del Bicentenari de la Taronja; 2. Carrer de l’Apotecari Bodí; 3. Al Paratge Natural Municipal Hort de Soriano. A més, s’han instal·lat a 2 escoles: al CEIP Francesc Pons i al CEIP Víctor Oroval.



El projecte MED-InA (acrònim de, “Mediterranean Integrated Alliance on Waste for cities and citizens”) persegueix reduir el volum de residus domèstics generats per la ciutadania promovent la reducció, reutilització i el reciclatge de residus així com la correcta gestió d’aquests.

El Consorci de la Ribera, com a soci del projecte MED-InA, ha gestionat les accions del projecte a la Ribera en col·laboració amb el poble pilot que ha estat la ciutat de Carcaixent.