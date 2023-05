Carcaixent invertirà 2 milions en actualitzar les instal·lacions del mercat municipal

El mercat municipal de Carcaixent és un dels edificis emblemàtics de la ciutat, amb quasi un segle d’antiguitat.

Aquesta nau d’estil modernista segueix sent utilitzat com a zona de compres un segle després però necessita una actualització per adaptar-se a les noves necessitats. Per això, l’Ajuntament de Carcaixent ha aprovat un projecte de modernització integral que tindrà un cost aproximat de dos milions d’euros i servirà per millorar l’eficiència energètica i l’accessibilitat.