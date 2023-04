Carcaixent ja disposa d’un Pla de Mesures Antifrau

L’Ajuntament de Carcaixent ja compta amb un Pla de Mesures Antifrau. Que recull mesures de prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

Treballant en la implementació d’aquest Pla i buscant impulsar de forma continuada la cultura ètica i de tolerància zero. Ha tingut lloc aquesta mateixa setmana la primera de les jornades de formació per al personal municipal. “Integritat, ètica pública i prevenció del frau en l’administració local”. Impartida per l’Agència Valenciana Antifrau, concretament per Pilar Moreno i Marita Oliver, tècniques de formació i Anselm Bodoque, cap del servei de formació de l’Agència.

Aquest tipus de formacions periòdiques, són necessàries perquè els treballadors i treballadores de l’Ajuntament coneguen les mesures del Pla. Que s’haurà de mantenir actualitzat a través d’avaluacions permanents, i també puguen detectar situacions de risc o fallides en els controls establits. Així com reaccionar davant qualsevol irregularitat, denunciant-la i comunicant-la al Comité Antifrau des d’on s’haurà de sancionar de manera adequada i proporcional segons la normativa aplicable.

L’aprovació d’aquest Pla ha sigut motivada en part per la participació en l’execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern d’Espanya, finançat a través del projecte Next Generation EU de la Unió Europea dirigit a promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la UE; enfortir la resiliència i la capacitat d’ajust dels estats membres; mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi de la COVID-19; i donar suport a les transicions ecològica i digital.

Un Pla interessant per al bon funcionament de qualsevol administració pública i que a més dóna l’opció a Carcaixent d’accedir a fons europeus per al municipi.