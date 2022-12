L’Ajuntament de Carcaixent ha presentat en roda de premsa, a l’Hort de Carreres, la I Mostra de la Taronja, que se celebrará del 12 al 18 de desembre. A l’acte de presentación han estat Paco Salom, alcalde de Carcaixent, Sara Diert, Vicealcaldessa i Regidora d’Agricultura, Jordi Alcañiz, representant del sector citrícola de Carcaixent i Paco Timor, President d’ AVA de l’ Agrupació Local.

Aquesta Mostra inclou una Semana Cultural on estarà representat el món agrícola i citrícola amb la presència d’associacions i col·lectius relacionats amb el sector, amb un complet programa de ponències i taules redones, en les quals, de la mà de diferents experts s’abordaran temes com la crisi en el món rural, la gestió de l’aigua manera d’esprémer al màxim els beneficis de la taronja. D’altra banda, es desenvoluparà una fira pròpiament dita en la qual agricultors, associacions, seran els protagonistes.

La semana Cultural es portarà a terme del 12 al 16 d’aquest mes. L’acte d’obertura de la Mostra es realitzarà el dissabte 17 de desembre, a les 10.00 hores del matí. Tal i com ha declarat la Vicealcaldessa i Regidora d’Agricultura, Sara Diert, durant el cap de setmana es podrán visitar els expositors, on s’ofereiran tasts, degustacions, jocs i tallers infantils, rutes culturals i música en directe. Tot un ventall d’activitats per a tothom amb la intenciño de posar en valor la taronja valenciana, el treball dels agricultors i agricultores amb l’assistència d’experts, catedràtics, enginyers i entitats importants que formen un eix col·laboratiu en unes jornades anomenades “L’Origen” Vine a conèixer el teu bresol.

Diert, també ha destacat que ‘objectiu de la iniciativa “Carcaixent, bressol de la taronja” ” i de la seua Setmana Cultural és posar en valor un cultiu centenari a la regió, i que és àmpliament reconegut i consumit a tot el món, però que a la seua pròpia terra no gaudeix del protagonisme que mereix.