Carcaixent recupera les Escoles de formació remunerada

El projecte beneficiarà a vint persones durant sis mesos prorrogables

Les Escoles de formació remunerada (Escoles d’Ocupació Et Formem) tornen a Carcaixent a través d’una subvenció de la Generalitat Valenciana de 250.778,40€.

Mitjançant aquest projecte vint persones, durant sis mesos que podran ser prorrogables. Rebran formació de la branca de gestió i administració, dirigida a adquirir un certificat de professionalitat. Mentre que obtenen una remuneració consistent en el Salari Mínim Interprofessional, és a dir, una quantia al voltant dels mil euros mensuals.

Aquesta posada en marxa de les Escoles de formació remunerada ha sigut possible gràcies a la inversió prèvia de 15.000€ per part de l’Ajuntament. Per tal d’actualitzar la sala de formacions ubicada al Centre de Promoció Econòmica i a obtindre l’autorització de la Generalitat per a poder impartir formació homologada oficialment.

A més, aquest projecte suposarà la contractació de quatre persones. Entre les quals s’inclouen el personal directiu, docent i administratiu per a dur endavant el correcte desenvolupament de la formació.

Sara Diert, Regidora de Promoció Econòmica, explica que “És el resultat positiu d’una feina en la qual s’ha treballat durant tres anys i que ens permet reprendre un projecte molt important per a Carcaixent”.

El procediment de selecció de l’alumnat es tramitarà a través del LABORA. El qual ha publicat un vídeo amb les instruccions per tal d’inscriure’s al programa (https://www.youtube.com/watch?v=kOYVzg-vcxU). Es pot aconseguir tota la informació acudint a l’Espai Labora de Carcaixent ubicat a la Plaça Major, 9.