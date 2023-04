Carcaixent restaurarà un mural de l’ermita de Sant Roc de Ternils

La regidoria de cultura de l’Ajuntament de Carcaixent continua apostat per la restauració de l’ermita de Sant Roc de Ternils. Una ermita en la que, a través de la universitat politècnica i diversos restauradors. Se’n van realitzar diverses tasts que van descobrir un mural de color darrere de la calç datat del segle 14.

Aquest mural és molt rellevant per la importància de la seua pintura, sent única per ser una representació figurativa. L’ajuntament repararà les condicions d’humitat i aïllament perquè es puga condicionar l’interior i poder observar si en altres parets es poden salvaguardar murals darrere de la calç.