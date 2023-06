Compromís Carlet lamenta que Laura Sáez ignore a Juan Vicente Mora Berenguer. Fundador de la Caixa d’Estalvis de Carlet en la enumeració de prohomes carletins que va fer al seu discurs d’investidura.

Compromís Carlet afavorirà una transició ejemplar en el canvi de govern carletí i reitera l’enhorabona. Tal com ja ho va fer la nostra candidata a alcaldessa Carla Cebrian la nit del 28 de maig a la candidata del Partido Popular. Els desitgem molts encerts, perquè això serà positiu per al nostre poble.

Tanmateix recordem al PP que si bé ha obtingut la majoria absoluta en regidors no ho ha sigut en vots. Per tant, a l’altra banda el nou govern té una majoria de ciutadans que han optat per altres forces polítiques distintes que no deixen de ser part de Carlet.

Esperem una gestió de govern que no oblide a eixa part de l’electorat. Perquè és responsabilitat de l’alcaldia assegurar una gestió per a totes i tots.

Compromís Carlet farà una oposició sempre constructiva, responsable i ferma

Pel nostre poble, l’equip de Compromís Carlet com a cap de l’oposició agafa la responsabilitat de fer-la sempre constructiva, responsable i ferma. Perquè un poble amb una bona oposició és un poble més ric. Així que ací estarem, per fer propostes i per fer front als pactes que posen enqüestió els drets fonamentals de les persones. Que ataquen les institucions dels valencians iles valencianes i que neguen la violència de gènere, la violència masclista quedesgraciadament tantes i tantes dones han patit i que continuen patint ara mateix.

Trobem irònic que la nova alcaldessa decidisca ja unilateralment la destinació de l’emblemàtic edifici de la Caixa d’Estalvis de Carlet sense ser de propietat municipal al manifestar al seu discurs d’investidura que el convertirà en un centre d’empreneduria. Hem de recordar que eixe edifici es propietat de la Fundació Caixa Carlet, i Compromís Carlet vetlarem pel bon ús i destinació dels diners dels contribuents carletins.

No podem deixar d’advertir l’omissió que de Juan Vicente Mora Berenguer, fundador de la Caixa d’Estalvis de Carlet va fer la nova alcaldessa. En el repàs de prohomes carletins de “gesta noble” en paraules seues al discurs d’investidura dissabte passat.

Hem de fer memòria que fou baix el govern del Partido Popular de Carlet l’any 2001 essent alcaldessa M.ª Angeles Crespo quan desaparegué la Caixa d’Estalvis de Carlet absorbida per Bancaixa. L’entitat financera carletina fundada el 18 de setembre de 1909 no tingué cap celebració per a conmemorar el seu centenari en 2009 essent regidora al govern de l’Ajuntament de Carlet l’actual alcaldessa Laura Sáez.

Agrair el seu suport a totes les persones que han confiat en Compromís

Per últim volem agrair el seu suport a totes les persones que han confiat en Compromís. En el nostre equip de campanya i en la nostra candidata a alcaldessa Carla Cebrián. Treballarem de valent per estar a l’altura del que s’espera de nosaltres. Amb la il·lusió, les ganes, la constància i la fermesa de qui sense cap dubte vol el millor per al seu poble.

Encetarem una oposició constructiva, perquè qui estima el seu poble, no ho pot entendre d’una altra forma, posant sempre per davant el benestar dels carletins i les carletines treballant amb humilitat per a portar la veu de tota la ciutadania a l’Ajuntament.