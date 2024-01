Carlet aprova un pressupost de 13’9 milions d’euros

El Ple de l’Ajuntament de Carlet ha aprovat este matí inicialment el pressupost de 2024 que ascendix a 13.894.586’56 euros, amb un increment d’1.411.237’24 euros respecte al de l’any 2023, el que suposa un augment de l’11’3 %.

Els comptes municipals han comptat amb els vots favorables del Partit Popular i de Vox i els vots en contra de Compromís i PSOE.

El pressupost s’ha dissenyat considerant factors com les prioritats estratègiques del govern. Així com les demandes i necessitats ciutadanes per tal d’optimitzar l’assignació de recursos per a enfortir els serveis essencials. Promoure el desenrotllament sostenible i millorar la qualitat de vida dels veïns.

S’han consignat 777.500 euros en el capítol d’inversions que se centra majoritàriament en la rehabilitació del Teatre El Siglo. Es pretenen dur a terme les actuacions necessàries per a executar l’anualitat corresponent a l’execució del projecte d’obres. Que permetrà recuperar este edifici tan emblemàtic per als carletins. Amb col·laboració de la Generalitat Valenciana i que es preveu que s’inicie la licitació en el ple ordinari d’este mes de gener. També en inversions s’ha destinat una partida per a mobiliari urbà. Les inversions es complementaran amb actuacions que s’inclouran en el Pla d’Inversions de la Diputació de València i del romanent per a finançar projectes.

En quant al capítol II de gastos corrents, aglutinen les operacions diàries. A més del manteniment dels serveis municipals essencials garantint la qualitat de les prestacions a la ciutadania.

Conservació de les vies públiques i dels camins veïnals

S’ha apostat per reforçar partides de conservació de les vies públiques i dels camins veïnals. També aquelles relacionades amb la cultura, la joventut i les festes. Ja que genera un impacte positiu en el desenrotllament integral de la societat. La cohesió social, el foment de les tradicions culturals, la dinamització juvenil i la inclusió.

Altra àrea en la qual s’incrementa la inversió és la destinada a la realització de cursos del Programa de Formació a la Família. Integrat pels cursos de gimnàstica per a majors i de costura degut a l’augment de la demanda per part dels ciutadans. Ja que amb els dos cursos es compta a hores d’ara amb quasi 230 alumnes.

L’increment de la partida destinada a la infància és una clara aposta pel Consell Municipal de la Infància per poder donar veu la població més menuda.

També s’ha incorporat una partida per a realitzar programes de conciliació familiar. Que ajuden a crear entorns equilibrats de convivència entre la vida laboral i personal, millorant la qualitat de vida dels nostres veïns. Invertir en programes de conciliació ajuden a les famílies a gestionar les seues responsabilitats. En els principals àmbits socials, el laboral i el familiar i també servix per a reduir les bretxes de gènere.

S’incrementa el gasto en l’Oficina d’Habitatge municipal mancomunada

S’incrementa el gasto en l’Oficina d’Habitatge municipal mancomunada. Ja que s’amplia el servici a tots els dies de la setmana, de manera que s’oferisca a la ciutadania una millor atenció en esta matèria. També s’aposta per una política de gasto en el benestar animal.

Respecte al Capítol IV de transferències corrents cal destacar l’increment de la partida destinada al programa d’FP Dual i la recuperació d’una consignació pressupostària d’ajudes als esportistes d’èlit.

En quant al capítol I, de gastos de personal, presenta un increment del 5’20 % per les pujades previstes del 2 % per a 2024 i per l’increment d’una borsa d’hores de la Policía per a augmentar la seguretat.

L’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, ha indicat que el pressupost municipal de 2024 és realista, no puja impostos, escolta les necessitats dels carletins i carletines i aborda els interessos dels nostres ciutadans i redundaran en un millor benestar de tots. Els comptes aborden, no sols necessitats immediates, sinó que també establixen unes bases per a un creixement en el futur i una gestió fiscal responsable.