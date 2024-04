La interpretació de la peça musical en el Teatre El Segle obrirà l’acte de commemoració del centenari

L’Ajuntament de Carlet va presentar oficialment este dijous 11 d’abril, l’any 2025 com l’Any del Pasdoble ‘Amparito Roca’. En honor a la icònica obra composada pel Mestre Jaume Texidor en esta ciutat de la Ribera Alta.

L’esdeveniment va donar inici amb la interpretació de la peça de Texidor. Per part de les dos bandes locals, L’Artística i la Societat Unió Musical. Baix la direcció d’Enrique García Asensio en l’emblemàtic Teatre El Siglo, lloc on va ressonar per primera vegada el pasdoble l’any 1925.

Seguint amb la celebració, s’organitzarà una cercavila fins al Teatre Giner. On continuaran els actes commemoratius. Fent una significativa parada a la casa natalícia d’Amparo Roca Ibáñez. La inspiració darrere de la cèlebre composició de Texidor. On es retrà homenatge a la figura que va donar vida a una de les melodies més significatives de la ciutat.

La culminació de l’esdeveniment va tindré lloc en el Teatre Giner. On s’oficialitzarà la declaració del 2025 com a Any del Pasdoble ‘Amparito Roca’ i es mostrarà al públic assistent la imatge corporativa del centenari realitzada pel pintor local Félix Toledo.

A l’acte assistiran descendents directes tant de Jaume Texidor com d’Amparo Roca.

“L’anunci de l’Any del Pasdoble ‘Amparito Roca’ no sols commemora el centenari de la creació d’esta peça mestra de la música espanyola, sinó que també ressalta la profunda connexió de Carlet amb l’art i la història, recordant-nos la importància de preservar i celebrar les nostres arrels culturals”, ha expressat l’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez.