L’Ajuntament de Carlet aposta per la gastronomia local amb un concurs que busca descobrir la millor tapa de la ciutat

La segona edició de la ‘Ruta de la Tapa: Destapa’t Carlet’ donarà principi divendres que ve 12 d’abril. Es podrà gaudir durant els dies 13, 19, 20, 26 i 27 del mateix mes.

L’Ajuntament de Carlet preten incentivar i promocionar l’hostaleria i restauració local amb aquest certamen.

El concurs repartirà tres premis de 500, 300 i 200 euros als restaurants o establiments que presenten les millors tapes. Que seran triades pels consumidors que visiten i proven almenys un 33% dels locals participants. Cada restaurant oferirà una o dues tapes acompanyades cadascuna d’una beguda per un preu fix de quatre euros.

Les persones interessades a gaudir de les tapes podran sol·licitar una cartilla tant en les dependències de l’Ajuntament de Carlet. Com en cadascun dels locals inscrits en la qual s’inclou la localització dels restaurants, les tapes que ofereixen, horaris, dades de contacte i altres informacions rellevants. Aquesta mateixa cartilla servirà per a recollir els segells de participació i, posteriorment, poder votar la millor tapa segons les seues preferències.

Qui decidisca formar part de la votació de la Ruta de la Tapa també podran optar a un premi per la seua col·laboració: un sopar per a dues persones en qualsevol dels locals adherits al concurs. Per a això serà necessari haver visitat almenys un terç dels restaurants, entregar el seu vot i incloure la seua informació de contacte.

A més de gastronomia, la ciutadania podrà gaudir durant aquests dies de diferents espectacles culturals, musicals i teatrals com els concerts dels grups ‘Resilients’ i ‘El que hi ha’ o les obres de teatre ‘El mètode Grönholm’ i ‘Tres’.