Carlet celebrà el passat divendres la V edició del KakiFest, un festival de música en valencià per a promoure la llengua i l’us d’esta en la musica a la localitat. La regidora de Joventut i Cultura, Sandra Hervás, explica en què consisteix el festival.

La iniciativa del KakiFest nasqué per apropar la música en valencià al poble i per l’escenari de l’auditori a la Plaça d’Espanya han passat grups com Buhos, El Diluvi o La Fúmiga. Grups que, com explica la regidora, van atraure a molta gent a Carlet.

La música en valencià està en un dels seus millors moments, amb gran quantitat de festivals centrats en grups i artistes que utilitzen a les seues lletres la llengua valenciana. i, quan hi ha concerts, tots els seguidors de la zona es desplacen a veure’ls. Per a Carlet, tenir un festival com el KakiFest ajuda a rebre joves de tota La Ribera i a fomentar entre ells el valencià.