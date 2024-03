Carlet ha celebrat hui la seua tradicional Festa del Davantal, organitzada per l’associació Tyrius d’Ames de Casa de Carlet.

Vora 400 assistents s’han congregat al mercat de la ciutat per gaudir dels productes típics d’esta època de l’any, com el xocolate, la mona i la llonganissa de Pasqua. Sobretot, l’estrella de la gastronomia local, la coca de sagí. Una jornada plena de música i, sobretot, bona companyia, que continuarà a la nit amb els actes de la Setmana Santa carletina.

Cada dimarts abans de Pasqua, les dones de Carlet es reuneixen en esta Festa del Davantal per recordar i homenatjar les seues avantpassades, una tradició que es manté any rere any gràcies a l’esforç de les Ames de Casa i el suport de la corporació municipal.

El davantal és el gran protagonista d’esta festa i les participants, moltes d’elles repetidores, es preparen cada any per elegir la millor gala.

Una festa en què no falta l’alegria, l’humor, el bon menjar i, sobretot, la música, la festa i el ball. Tot per recordar els temps en què, fins i tot celebrant la Pasqua en la muntanya, les caps de família anaven ataviades amb el davantal.