Carlet celebrarà demà la Festa del Davantal

Carlet celebra anualment una de les festes més peculiars de tota Espanya que té per protagonista el davantal.

Les Mestresses de casa de Carlet celebraran demà la Festa del Davantal. El Mercat municipal va acollir a centenars de dones que participaran en aquesta tradicional festa.

En els dies previs a la Setmana Santa es programa aquesta activitat en commemoració d’aquells anys avantpassats en els quals les dones estrenaven davantals nous durant els dies de Pasqua. Les famílies celebraven aquesta festivitat a la muntanya al costat dels amics.

Durant aquests dies de festa, les dones solien utilitzar aquest complement tan domèstic. Perquè no es perden les tradicions, la ciutat de Carlet celebra tots els anys aquesta peculiar festa.

Hui dia, les dones de Carlet rememoren aquella etapa amb la Festa del Davantal.

Des de fa 40 anys es reuneixen les mestresses de casa per a celebrar tradició i estrenar davantal en els dies de Setmana Santa.

Es tracta d’una festa en la qual no falta l’alegria, l’humor i un bon berenar amb la gastronomia típica d’aquestes festes, mona, llonganissa de pasqua i xocolate. Després del berenar, les dones gaudiran de cantes i balls populars en el recinte.

Per a assistir només cal complir un requisit, anar abillada amb aquest peculiar complement domèstic. Encara que no són models, les dones de Carlet lucierán l’última moda en davantals, l’art i la creativitat no faltaran en aquesta cita festiva. El davantal a Carlet és sinònim de festa.

A les 16 hores es reuniran totes les participants que a ritme d’una xaranga realitzaran un recorregut pels principals carrers de la ciutat fins a finalitzar en el Mercat municipal on berenaran totes juntes.