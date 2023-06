Carlet dona ajudes als estudiants des d’educació infantil fins educació especial

Des de l’Ajuntament de Carlet es van a destinar, aproximadament, 85.000€ per a ajudes a l’educació. Aquestes ajudes estan destinades als veïns de la localitat, empadronats fins el 5 de juny. La quantia a rebre per alumne varia entre els 100 i els 30€, tenint en compte la renta per càpita.

Aquesta ajuda va destinada per a alumnes carletins des de l’educació infantil fins l’educació especial. Es podrà sol·licitar, tant de forma presencial a l’Ajuntament amb cita prèvia, com de forma telemàtica a partir del dilluns 3 de juliol fins el XX.

Tot i ser una mesura destinada a l’ajuda per al material escolar. No sols beneficiarà els estudiants, sinó també al comerç local, perquè aquest txec s’haurà de gastar en tendes locals, tant de papereria com d’electrònica.