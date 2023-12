La Policia local de Carlet ha encetat una campanya informativa als centres escolars. Sobre l’Ordenança municipal reguladora del trànsit, seguretat viària i circulació de vehicles de motor, concretament centrada en l’ús dels patinets elèctrics.

La passada setmana es realitzaren xarrades informatives a 800 escolars de l’IES 9 d’Octubre. Durant el mes de gener començaran a realitzar-se també en la resta d’instituts i centres escolars de Primària.

L’increment de l’ús dels patinets elèctrics, sobretot entre la gent jove, ha fet necessari que es reforce la informació sobre la normativa. Que en regula la utilització per evitar infraccions i previndre accidents de circulació. D’esta manera, s’ha informat l’alumnat de les condicions per a poder circular amb el patinet, com ara la prohibició de circular per la vorera o zones de vianants, el fet de portar auriculars o utilitzar el telèfon mòbil mentre es conduïx, no superar els 25 quilòmetres per hora, la prohibició de circular més d’una persona i l’obligatorietat de l’ús del casc de protecció, entre altres.

La Regidoria de Policia i Seguretat Ciutadana ha editat un cartell informatiu amb el lema ‘Volem que ho tingues clar. Els patinets elèctrics no són un joguet’ en el qual s’expliquen les normes vigents sobre la qüestió. A les portes del Nadal, i en un moment en el qual s’intensifiquen les compres de patinets, s’ha volgut reforçar la idea que els patinets no són un joguet, sinó que són un mitjà de transport, com puga ser un cotxe o una moto i, per tant, estan sotmesos a les normes de circulació i seguretat viària.

L’Ajuntament apel·la a la responsabilitat dels usuaris i fa una crida a la mobilitat segura.