La regidoria d’igualtat de l’ajuntament de Carlet ha organitzat una xerrada a la biblioteca municipal de la localitat. Per a reflexionar sobre els avanços aconseguits per a la igualtat i tot el que queda per lluitar. La xerrada va ser lidetada per Lluna Hervàs. Esportista local, Dolça Fuentes, Fisioterapeura i professora d’universitat, i Lola Molto, actriu de la localitat, tres dones exemplars que destacen l’empoderament femení de la localitat de Carlet.