El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat un important avanç en l’àmbit educatiu per a la Comunitat Valenciana.

En una declaració recent, Mazón ha afirmat que l’educació gratuïta i universal per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys serà una realitat a partir del pròxim curs escolar, quan es posaran a disponibilitat de les famílies 72.000 places.

Aquest anunci es produeix després de la constitució d’una taula de treball en la qual han participat diverses associacions educatives. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és garantir l’accés igualitari a l’educació des de la primera infància, fomentant la conciliació laboral i familiar, així com reduint les desigualtats socials.

Entre les característiques clau d’aquest projecte, hi trobem la implementació d’un sistema mixt de col·laboració publicoprivada perquè les famílies trien lliurement on portar els fills i filles i un sistema versàtil que contemplarà les altes i baixes al llarg de tot el curs escolar. A més, s’està treballant en la reducció dels tràmits burocràtics per facilitar l’accés a esta educació gratuïta i universal.

Així mateix, el cap del Consell ha assenyalat que la Generalitat doblarà el pressupost públic per a l’educació de 0 a 3 anys, de 87 milions a més de 160, la major aposta pressupostària per a este concepte fins al moment. El president Mazón ha destacat la importància d’aquest avanç com un pilar fonamental per al desenvolupament infantil.

Mazón ha agraït la labor de totes les entitats que han participat en esta taula de treball i ha assegurat que la resolució d’esta mesura se enviarà a les diferents associacions perquè puguen realitzar les seues apo