Carlos Mazón anuncia l’ampliació de l’Hospital Clínic de València amb una inversió de 70 milions d’euros

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que la fase I d’ampliació de l’Hospital Clínic de València sumarà més de 200 llits i tindrà un pressupost de 70 milions d’euros.

L’ampliació s’està realitzant per completar el nou hospital que la ciutat de València i la Comunitat Valenciana necessiten.

Mazón ha subratllat que aquesta ampliació és una clara demostració que la sanitat és una prioritat per al Consell. Ha destacat que, malgrat l’infrafinançament, l’any 2024 es va destinar la major partida pressupostària de la història de la Generalitat a la sanitat.

Detalls de la fase I d’ampliació

Aquesta fase preveu una nova àrea per a hospitalització amb habitacions, una UCI mèdica, una planta de radiodiagnòstic, serveis de rehabilitació, una sala blanca de farmàcia i altres magatzems i serveis generals per al complex hospitalari. L’edifici tindrà un total de 23.597,46 m² construïts, amb 2 soterranis, planta baixa, entreplanta tècnica i 8 plantes altes. Aquestes instal·lacions estan previstes per obrir el 2027.

Fase II: Nous serveis assistencials

Mazón també ha visitat les noves consultes externes del centre, que formen part de la fase II de l’ampliació. Aquesta fase ha incorporat 17.000 m² més amb una inversió de 43 milions d’euros, i ja està en funcionament. A més, s’han creat nous hospitals de dia i altres instal·lacions per millorar l’atenció. Aquesta nova zona té un disseny més modern i eficient energèticament, amb dobles circuits de pas per als pacients i els professionals.

Nou hospital de dia oncohematològic

Un dels aspectes destacats de l’ampliació és la creació d’un nou hospital de dia oncohematològic, on s’ha passat de 23 a 62 places per atendre millor als pacients amb càncer, “el principal enemic” en paraules de Mazón. Aquest servei està situat en la planta baixa de l’hospital per facilitar l’accés.

Millores patrimonials i sostenibilitat

Davant la protecció patrimonial del complex original, s’ha fet un treball minuciós per preservar els elements arquitectònics significatius. Així, s’han restaurat elements com el mural de Fernando Moreno Barberá, conservant l’essència de l’edifici original dels anys 60.

A més, les noves instal·lacions compten amb un jardí vertical que integra arbres protegits recuperats durant les obres.

Pel que fa a l’eficiència energètica, el nou edifici ha millorat la seua qualificació energètica, passant de lletra D a lletra A, gràcies a l’ús de tecnologies verdes com l’energia solar fotovoltaica i l’aerotèrmia. També s’han aplicat mesures per optimitzar el consum d’aigua i electricitat.

Un gran compromís amb la salut

Carlos Mazón ha destacat que aquestes obres són una clara evidència de l’impuls a la sanitat pública i del compromís del Consell amb la millora de les infraestructures sanitàries per a garantir un millor servei de salut a tota la ciutadania.