Carlos Mazón anuncia que les properes tres edicions dels Premis Ídol tindran lloc a la Comunitat Valenciana. Durant la celebració de la gala de 2024 al Gran Teatre Príncep Pío de Madrid.

El president del Consell es mostra satisfet que la Comunitat Valenciana aculli aquests premis que reconeixen el treball dels creadors de contingut a les xarxes socials.

Així, afegeix que aquests guardons “suposaran una plataforma extraordinària de visibilitat de la nostra Comunitat. Posicionant-la com a referent en el món de les xarxes socials i els influencers. Destaca la hospitalitat de la Comunitat per acollir aquests premis, amb una àmplia infraestructura i serveis d’hostaleria.

Aquests premis que van néixer el 2022 impulsats per la influencer Aída Doménech més coneguda com a Dulceida. S’han convertit en un dels certàmens més importants en el món de la creació de contingut celebrará les proximes edicions al nostre territori.

Les pròximes edicions dels Premis Ídol a la Comunitat inclouran una agenda cultural i gastronòmica per a donar visibilitat al territori. Amb els principals creadors de contingut com a “ambaixadors de la nostra terra”. Els Premis Ídol recorreran la Comunitat Valenciana amb actuacions que posaran en valor els principals atractius de la regió. Com el seu patrimoni cultural i històric, la seva gastronomia i la seva riquesa paisatgística, convertint-la en un centre d’entreteniment.