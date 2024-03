El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que el mes d’abril estarà dedicat al Pla Simplifica, que té com a objectiu facilitar l’activitat econòmica i empresarial, així com promoure la cohesió social.

Durant la inauguració del Centre d’Excel·lència en Coneixement del Metall (CEXMETAL), Mazón ha explicat que este pla reduirà tràmits burocràtics en col·laboració amb els ajuntaments, centrant-se en les pimes per a augmentar la seua productivitat, sostenibilitat i capacitat de generar ocupació.

El president ha destacat que el silenci administratiu positiu serà la norma i no l’excepció. Mazón ha assegurat que este procés de simplificació administrativa és fonamental per a garantir una resolució oportuna per a les pimes i que la Generalitat ja està treballant en això.

El president també ha expressat el seu compromís amb impulsar la productivitat i capacitar a les empreses, ja que el suport a les pimes és crucial per a mantindre serveis socials de qualitat. Així mateix, Mazón ha subratllat la importància de facilitar l’activitat empresarial mitjançant la reducció de la burocràcia i la pressió fiscal.

A més, Mazón ha visitat les instal·lacions del CEXMETAL, un centre de referència en innovació promogut per l’Institut Tecnològic del Metall (AIDIMME) i la Federació d’Empreses del Metall de València (FEMEVAL), amb el suport d’IVACE+i. El president ha destacat la qualitat del centre i la seua contribució a la competitivitat i capacitat d’ús de les empreses valencianes.