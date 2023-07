Carlos Mazón anuncia que mantindrà la vicepresidència d’Igualtat

Colp d’efecte de Carlos Mazón en el seu futur executiu. Al seu discurs d’investidura ha incidit en la lluita contra la violència masclista. Una missatge directe a VOX.

D’esta forma el PP marca posició i pretén distanciar-se del seu soci de govern respecte a la negació de la violència de gènere. Mentrestant VOX esquiva les paraules del president i no entra a valorar-les

La síndica de VOX en les Corts ara desdiu les paraules del seu diputat per València, José Maria Llanos

Després de la presa de possessió la pròxima setmana, es conformarà el Govern valencià. Estarà compost per deu Conselleries, inclosa la Presidència. Tal com es va acordar en el pacte que ha fet possible la celebració de la sessió d’ investidura. Del que es va desprende d’aquell document, VOX ostentarà tres conselleries. El Partit Popular la resta.

La vicepresidència serà per al torero Vicente Barrera. A diferència del model de Castella i Lleó, on és merament institucional, sí que tindrá competència, concretament Cultura. Educació i Esports, que fins al moment estàven unides, es separen i seran per al Partit Popular. La formació verdad també dirigirà Justícia i Agricultura. Encara es desconeix qui les encapçalarà.

Segons les seues paraules, els dos socis acorden “dotar la Comunitat Valenciana d’un govern estable i fort que defense els interessos dels ciutadans i garantisca que es complisquen les cinc línies bàsiques acordades per tots dos partits: preservar la llibertat, el desenvolupament econòmic, la protecció de la sanitat pública i els serveis socials, la defensa dels senyals d’identitat propis i la protecció de les famílies”