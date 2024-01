El president del Consell anuncia la realització d’una auditoria ‘forensic’ per a detectar malgaste i descontrol en el govern anterior.

Es durà a terme una auditoria operativa en el sector públic instrumental per a revelar duplicitats i ineficiències.

També es presentarà un projecte de llei per a eliminar sis ‘empreses fantasmes’ ja que els Informes tècnics assenyalen que el 92% del sector públic no seguia els procediments de contractació pública establits per la llei.

En els últims quatre anys, es van adjudicar directament 253,122 contractes per 713 milions d’euros. El president destaca un augment del 35% en la plantilla del sector públic i un increment del 47% en la despesa en personal durant l’era Botànic”.

S’assenyalen irregularitats en l’àrea de tresoreria, com a pagaments sense autorització i transferències a comptes no degudament identificades. El president destaca la reduc