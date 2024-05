El president de la Generalitat ha presidit l’acte d’homenatge als 181 professionals que van finalitzar la seua labor professional l’any passat en La Fe

El cap del Consell ha assistit a l’acte d’homenatge a les persones jubilades en 2023

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha agraït “la professionalitat, el compromís i l’esforç amb la sanitat i els pacients” del personal sanitari jubilat de l’Hospital La Fe i “la gran labor que han desenvolupat per dedicar la seua vida al servei de les persones”.

El cap del Consell ha assistit a l’acte d’homenatge a les persones jubilades en 2023, on ha posat en valor els seus anys de servei com a professionals imprescindibles en una era de profunds canvis en el camp de la salut i la seua capacitat d’adaptació per a oferir la millor atenció sanitària.

En total han sigut 181 treballadors i treballadores del Departament de Salut València La Fe que han finalitzat la seua carrera professional en 2023, 145 dones i 36 homes, tant de l’hospital com dels centres d’atenció primària, i pertanyents a totes les categories professionals. Els jubilats i jubilades han rebut un diploma i un obsequi honorífic de mans de l’equip directiu.

Per tancar l’esdeveniment, s’han lliurat deu diplomes honorífics a una série de persones que han destacat per la seua trajectòria i que representen els diferents col·lectius i categories professionals. A l’acte ha assistit també Gabriel Enríquez, president de l’Associació de Jubilats de l’Hospital La Fe, pionera en Espanya.