El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha ressaltat la importància del turisme per a la Comunitat Valenciana. Durant la primera jornada de la Fira Internacional de Turisme a Madrid.

Va emfatitzar la necessitat de suport públic al sector turístic per a aconseguir que siga social, equitatiu i competitiu.

Mazón va subratllar l’aposta del Consell per la sostenibilitat turística i va assenyalar la rellevància de les infraestructures. Com la segona pista de l’Aeroport Alacant-Elx-Miguel Hernández i l’ampliació de l’Aeroport de Manises, com a estratègies clau per al desenvolupament turístic.

També va esmentar les reunions en curs amb empreses del sector, operadors turístics i aerolínies, destacant la presència de Ryanair en l’aeroport d’Alacant-Elx-Miguel Hernández i l’exploració de noves rutes aèries per a l’estiu de 2024.