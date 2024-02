Defén el lideratge de la Comunitat Valenciana en el vehicle elèctric i el seu paper tractor per a generar inversions, innovació i progrés. Atés que és l’única autonomia que concentra tota la cadena de valor d’este transport sostenible

Reivindica el potencial del gran arc logístic de l’automoció i de la indústria del transport entre Sagunt i Almussafes per a atraure altres empreses del sector a la Comunitat Valenciana

El president ha participat en l’obertura de l’eMobility Expo World Congress que reunix en Fira València professionals de la indústria de la mobilitat elèctrica d’Europa

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat l’oportunitat que té la Comunitat Valenciana. Per convertir-se en un dels principals clústers de la nova mobilitat a Europa.

Durant la seua intervenció en l’obertura de l’eMobility Expo World Congress en Fira València. Ha ressaltat la ubicació estratègica de la regió en el comerç mundial. El seu capital empresarial i humà, i la seua tradició emprenedora.

Mazón ha reivindicat el lideratge valencià en el desafiament que representa el vehicle elèctric i el seu paper en inversions, innovació i progrés. Destacant la concentració de tota la cadena de valor del vehicle elèctric en la Comunitat.

Ha destacat el potencial de la regió per convertir-se en la principal plataforma logística del Mediterrani i el compromís del Govern Valencià per crear un entorn favorable per a empresaris i inversors.