Carlos Mazón es juga la seua credibilitat a les Corts en un debat crucial sobre la reconstrucció després de la DANA

Carlos Mazón, president de la Generalitat, afrontarà aquest dijous el seu moment més esperat en el parlament autonòmic.

L’objectiu de Mazón és adaptar tota l’estructura de govern a la reconstrucció, prioritat de la resta de la legislatura.

Entre les propostes destacades, Mazón estudia crear una gran àrea de govern dedicada a coordinar les competències implicades en la reconstrucció, la qual podria tindre rang de vicepresidència o comissionat. La transcendència d’aquesta iniciativa busca fer front a les conseqüències de la DANA i mostrar un compromís amb la recuperació.

La vicepresidenta Susana Camarero ha esmentat en roda de premsa que “ara cal una estructura adaptada a la nova realitat”. De fet, Camarero, amb gran confiança per part de Mazón, ha incrementat la seua visibilitat pública recentment i és considerada com a possible cap d’aquesta nova àrea.

Aquesta remodelació del govern podria tindre un ampli abast i redefinir el consell autonòmic abans de l’equador de la legislatura. Això inclou canvis en les conselleries de Justícia i Hisenda, així com la tramitació de contractes d’emergència en l’àmbit de reconstrucció.